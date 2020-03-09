教育
通通識 第633期

時事懶人包：跑鞋惹不公？

【明報專訊】運動用品公司Nike一款未正式推出市場的高科技跑步鞋，被指可能造成比賽不公，於2020年1月被禁止在正式比賽中使用，是歷來首次有運動鞋被禁。

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