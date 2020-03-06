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智叻中文Smarties' 第427期

創意聊天室：驚蟄打小人

【明報專訊】昨天（3月5日）是傳統二十四節氣「驚蟄」（蟄，粵音侄）時段開始的日子，至3月20日結束。在香港有一個傳統習俗和驚蟄有關，你知道是什麼嗎？讓海太郎告訴你吧！

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