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2020年3月6日星期五
智叻中文Smarties' 第427期
文憑試攻略：卷一 最後提示
文憑試攻略：開考前最後衝刺
破讀日常：究竟哪種悲傷最悲傷？
閱讀篇章：〈憶兒時〉(節選)——豐子愷
卷二練筆：留些好的給別人
綜合精練：見解論證沒有論據？——運用「示現」手法想像細節
作戰攻略 備戰文憑試：卷一應試思維(20) 修辭手法，欲斷難斷
周圍「中」：江南賞春色
周圍「中」：西湖絕景 叫文人憶醉
答案
時事中文：韓國影業 改寫奧斯卡
答案
大人物小小事：國學泰斗 才備九能
講故事：喝水的作用
創意聊天室：驚蟄打小人
周圍「中」：西湖絕景 叫文人憶醉
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【明報專訊】唐代文人白居易說，江南實在太美好，怎能叫人不想念呢？白居易就寫了三首《憶江南》，且來欣賞他筆下的江南吧！
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閱讀篇章：〈憶兒時〉(節選)——豐子愷
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