教育
常識天下 第176期

濕地居民：濕地生境孕育雀鳥

【明報專訊】濕地具有不同的生境，包括潮間帶泥灘、淡水沼澤、蘆葦叢及濕耕農地，這些生境為多種水鳥和林鳥提供棲息地和食物。現在就讓我們一同認識這些雀鳥的安樂窩以及這班濕地居民吧！

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