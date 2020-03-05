教育
常識天下 第176期

泰國米出口量減至7年新低

【明報專訊】泰國稻米出口商協會2月12日預料，泰國2020年的稻米出口量為750萬噸，是近7年新低，與商務部的預測脗合，協會榮譽主席楚革德估計，泰國今年或會被越南超越，跌為第三位稻米出口國。

上 / 下一篇新聞