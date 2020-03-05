教育
常識天下 第176期

時事常識挑戰（國際）：非洲現蝗災

【明報專訊】非洲遭受蝗蟲災害，嚴重影響農作物收成，或會面臨糧食危機。過去的2月份，新型冠狀病毒在世界各地有蔓延趨勢，讓人關注公共衛生。2月還有什麼事情發生呢？（圖a）

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