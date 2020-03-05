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2020年3月5日星期四
通通識 第632期
「走塑」熱潮
時事議題：「走塑」利弊掀爭議
時事議題：推動「走塑」 人人有責
時事議題：答題指引
報告和理析：糧食損失和浪費
摘星拆解：施政導致全民恐慌？
圖表拆解：日本私立小學人數趨勢
生活看通識：交友程式
德國 童話世界
世界這樣大：走入城堡尋找公主
時事常識挑戰（國際）：非洲現蝗災
答案
環球話題：稱「果子狸可食用」 武漢兒童書下架
泰國米出口量減至7年新低
濕地居民：濕地生境孕育雀鳥
今期流行：冰上王子羽生結弦
時事議題：答題指引
【明報專訊】．新聞議題：走塑文化
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「走塑」熱潮
時事議題：「走塑」利弊掀爭議
時事議題：推動「走塑」 人人有責
時事議題：答題指引
報告和理析：糧食損失和浪費
摘星拆解：施政導致全民恐慌？
圖表拆解：日本私立小學人數趨勢
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世界這樣大：走入城堡尋找公主
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答案
環球話題：稱「果子狸可食用」 武漢兒童書下架
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