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2020年3月3日星期二
明路—生涯規劃 第80期
行業學堂：港大AI課程 文理兼重
行業學堂：應用人工智能 不懂編程都讀得
職業潛力圖：智能產業的聯想
騙局逃生門：7個報讀自資課程謬誤
規劃情報：1日上載1科試卷 余近卿學生在家考Mock
拜父為師學變臉 修補父子情
兒童骨科醫生 畫「動物醫生」教抗疫
職業潛力圖：智能產業的聯想
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【明報專訊】過去幾年間，智能產業高速發展，人工智能機器人、智慧燈柱、無人駕駛技術等成為熱話。你知道是誰在設計這些新興技術？
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