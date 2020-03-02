教育
常識學堂 第171期

食物的科學：無火「煮熟」海鮮？

【明報專訊】要「煮」熟海鮮，不一定需要明火，就讓國際廚藝學院課程總監梅納安（Andreas Muller）示範秘魯名菜「檸汁醃魚生」（Ceviche），只用檸汁就能「煮熟」海鮮！

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