教育
常識學堂 第171期

偵探M.A.D. 自我對話 如何抉擇

【明報專訊】朋友邀請你做有趣的事，你卻難以參與，恨不得能分身呢！這時你可惜自己失掉了與朋友共樂的時機，但又實在有事要辦。唉！可以怎麽做呢？

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