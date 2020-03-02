教育
通通識 第631期

選擇題

【明報專訊】1．歐洲一國家於2月9日就反恐同立法舉行公投，結果有63%選民支持擴大現有禁止基於種族或宗教理由歧視的法例，涵蓋性傾向歧視。有批評者質疑新法損言論自由。該國是？

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