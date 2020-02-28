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教育
2020年2月28日星期五
語文同樂 第427期
文化直擊：非華語中文教學聯盟
文化直擊：非華語/融合教育法
破讀日常：恐懼的病毒
閱讀篇章：天降腐鼠
言外言：虞氏的教訓
閱讀篇章：實戰篇
閱讀篇章：參考答案
卷二練筆：應付命題寫作的金科玉律──審題
綜合精練：見解論證沒有活動內容？／運用3個原則，構思方案
作戰攻略：卷一應試思維 (19)．選項淘汰賽
周圍「中」：廣告推銷商品
周圍「中」：文字聲畫 吸引購買
時事中文：東方之珠 養殖珍珠
答案
大人物小小事：富豪設基金助人
講故事：銀行有什麼用？
創意聊天室：茅廁「古色古香」
文化直擊：非華語/融合教育法
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【明報專訊】◆中文能力小測試
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文化直擊：非華語中文教學聯盟
文化直擊：非華語/融合教育法
破讀日常：恐懼的病毒
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言外言：虞氏的教訓
閱讀篇章：實戰篇
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