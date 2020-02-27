教育
常識天下 第175期

新聞有常識：高比拜仁意外離世

【明報專訊】NBA球星高比拜仁意外離世，震驚全球，他對籃球付出的心血令他成為頂尖運動員，在籃球界舉足輕重，獲得不少成就，同時也受不少球迷愛戴。

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