教育
通通識 第630期

透視人道：武裝衝突中的人道工作

【明報專訊】談到武裝衝突中的人道救援工作，很多人或會聯想到如電影畫面般，人道工作者在槍炮橫飛中的戰地救傷扶危。但除了生理和醫療需要外，你可知道捲入武裝衝突的人，有什麼人道需要嗎？

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