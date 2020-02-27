教育
通通識 第630期

時事議題：網購隱憂勿輕視

【明報專訊】網上消費雖然方便，亦隱藏各種風險：如有消費者在網購平台購物後，被轉移到第三方平台購買如保險等附加服務，網購流行亦導致貨件過度包裝，對環境產生嚴重影響。

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