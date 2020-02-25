教育
明路—生涯規劃 第79期

生涯手記：分享的意義

【明報專訊】新型冠狀病毒疫情來勢洶洶，1月初小記外出時，街上只有零星市民戴口罩；隨着香港確診個案增加，倒過來只見少數人無戴口罩。疫情叫人加倍警惕，不少市民更擔憂市面欠缺抗疫物資。

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