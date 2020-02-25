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2020年2月25日星期二
明路—生涯規劃 第79期
各行各業：司儀的執生人生
各行各業：台上變通 台下苦功
職業潛力圖：長者照顧的聯想
職學收風台：在家學習小貼士
生涯手記：分享的意義
規劃情報：DSE中文口試押後 筆試2月底定案
延考月底定案 應屆文憑試生感徬徨
自創惹味糖尿菜式 IVE生獲獎
生涯手記：分享的意義
【明報專訊】新型冠狀病毒疫情來勢洶洶，1月初小記外出時，街上只有零星市民戴口罩；隨着香港確診個案增加，倒過來只見少數人無戴口罩。疫情叫人加倍警惕，不少市民更擔憂市面欠缺抗疫物資。
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各行各業：台上變通 台下苦功
職業潛力圖：長者照顧的聯想
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延考月底定案 應屆文憑試生感徬徨
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