教育
明路—生涯規劃 第79期

各行各業：司儀的執生人生

【明報專訊】「大家好，我係今日嘅司儀……」不少同學有做校內活動司儀的經驗，但要做個出色的司儀，最重要要具備什麼條件？由資深司儀林偉豪（Calvin）話你知！

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