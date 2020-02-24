教育
常識學堂 第170期

互動專區：聲音可辨別方向？

【明報專訊】海太郎早前在往朋友家的路上，聽到左前方某處的露台傳來朋友的聲音，便知道朋友家的所在了！那刻突然閃過一個疑問，為什麼人可憑聲音辨別方向？

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