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智叻中文Smarties' 第425期

周圍「中」：古人都有牙刷牙膏？

【明報專訊】刷牙工具發明之前，古人護齒的主要方法是漱口。《禮記》記載：「雞初鳴，咸盥漱。」即是說，早上起牀後要洗手和漱口，可見古人也注重牙齒健康呢！

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