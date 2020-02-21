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2020年2月21日星期五
語文同樂 第425期
卷四實戰場：對網絡信息應有的態度
卷四實戰場：評論題／確定立場，概括看法
卷四實戰場：關鍵詞定義切忌太窄
小誌美學：愛情錘煉智慧
閱讀篇章：〈這些芒果，是偷來的嗎？〉——張曉風
閱讀篇章：實戰篇
學習重點：人生如寄
閱讀篇章：參考答案
卷二練筆：「這一句話，我會銘記一生。」
綜合精練：整合拓展也是論證
綜合精練．示例：（以「公民教育」為例）
作戰攻略：卷一應試思維 (18)／考材字詞，不宜隨意改動
周圍「中」：早晚刷 防蛀牙
周圍「中」：古人都有牙刷牙膏？
答案
時事中文：車公廟求籤 為港人祈福
答案
大人物小小事：避難來港作家
講故事：外星人來野餐
創意聊天室：心有靈犀
作戰攻略：卷一應試思維 (18)／考材字詞，不宜隨意改動
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【明報專訊】以下為2019DSE的一條題型（2分，題目略為改動）︰
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卷四實戰場：對網絡信息應有的態度
卷四實戰場：評論題／確定立場，概括看法
卷四實戰場：關鍵詞定義切忌太窄
小誌美學：愛情錘煉智慧
閱讀篇章：〈這些芒果，是偷來的嗎？〉——張曉風
閱讀篇章：實戰篇
學習重點：人生如寄
閱讀篇章：參考答案
卷二練筆：「這一句話，我會銘記一生。」
綜合精練：整合拓展也是論證
綜合精練．示例：（以「公民教育」為例）
作戰攻略：卷一應試思維 (18)／考材字詞，不宜隨意改動
周圍「中」：早晚刷 防蛀牙
周圍「中」：古人都有牙刷牙膏？
答案
時事中文：車公廟求籤 為港人祈福
答案
大人物小小事：避難來港作家
講故事：外星人來野餐
創意聊天室：心有靈犀
卷四實戰場：對網絡信息應有的態度
卷四實戰場：評論題／確定立場，概括看法
卷四實戰場：關鍵詞定義切忌太窄
小誌美學：愛情錘煉智慧
閱讀篇章：〈這些芒果，是偷來的嗎？〉——張曉風
閱讀篇章：實戰篇
學習重點：人生如寄
閱讀篇章：參考答案
卷二練筆：「這一句話，我會銘記一生。」
綜合精練：整合拓展也是論證
綜合精練．示例：（以「公民教育」為例）
周圍「中」：早晚刷 防蛀牙
周圍「中」：古人都有牙刷牙膏？
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時事中文：車公廟求籤 為港人祈福
答案
大人物小小事：避難來港作家
講故事：外星人來野餐
創意聊天室：心有靈犀
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