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2020年2月20日星期四
常識天下 第174期
新型肺炎 恐社區爆發
時事議題：香港防疫措施掀爭議
時事議題：影響公共衛生意識因素
時事議題：答題指引
文憑試攻略：拆解通識題型 答題技巧
觀點與角度：顏色經濟圈能否發展？
摘星拆解：遏全球暖化要靠全人類
從小學粵劇
世界這樣大：創新粵劇元素 水袖傳承文化
新聞有常識：一夜白髮有可能？
答案
環球話題：歐議會唱友誼萬歲送別英國
通貝里為姓名註冊商標 防假冒斂財
濕地居民：細看鴴鷸留港度冬
答案
【明報專訊】1. B
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