教育
常識天下 第174期

新聞有常識：一夜白髮有可能？

【明報專訊】常見電視劇人物角色遭遇打擊、遇上極度悲傷或遭逢巨變時，本來烏黑的頭髮一夜白髮，看來好像太誇張，但有學者研究指出，頭髮快速變白並非沒有可能。

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