教育
通通識 第628期

文憑試攻略：拆解通識題型 答題技巧

【明報專訊】周四《通通識》繼上期邀請資深通識科教師分析2020年中學文憑試（DSE）熱門議題及出題趨勢，今期將拆解題型及答題注意事項，助同學在最後階段溫故知新。

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