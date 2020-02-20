教育
通通識 第628期

時事議題：影響公共衛生意識因素

【明報專訊】市民對疾病和公共衛生的理解會受不同因素影響，以新型肺炎為例，政府、國際組織、社交媒體和社經地位等均影響市民接收什麼資訊、吸收資訊後對傳染病的理解，以及採取的相應行動。

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