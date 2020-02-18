理大新學年 推活齡營養學碩士課程

【明報專訊】香港理工大學將於2020/21學年開辦「營養與健康活齡理學碩士學位」課程，理大應用生物及化學科技學系教授黃文秀表示，很多老人疾病跟老齡化問題息息相關，若能及早做好社區的營養推廣工作，相信有助減少整體人口的疾病。課程根據英國營養協會（UK Association for Nutrition）標準設計，會以應用性的營養學內容為主，必修科包括食物準備及餐單設計、營養評估、公共衛生營養、老年臨牀營養、營養教學與輔導等。黃文秀說，課程為本港首個在社區環境提供實習的營養學碩士課程，為食品科技、食品科學等學系的畢業生提供獨特和專業的培訓，針對長者、活齡人士（即50歲以上）的服務需要。碩士課程畢業生可申請成為副註冊營養學家（Registered Associate Nutritionist），具3年或以上工作經驗者可申請成為註冊營養學家（Registered Nutritionist）；也可在公共衛生及營養領域從事保健、食品及營養等相關行業及科研工作，或為政府、食品行業、社區組織策劃膳食安排、傳達營養資訊、提供營養顧問服務、教學及做相關學術研究等。