教育
明路—生涯規劃 第78期

各行各業：佈置家品 啓發想像

【明報專訊】2018年東歐小國立陶宛，有對情侶花了5小時，於首都IKEA店舖所有的陳設相架換上兩人合照，當時無人發現，完美融入示範單位。在香港，有人比他們更早實現這種心思，他是商品展示設計經理歐奕麟。

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