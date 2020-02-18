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2020年2月18日星期二
明路—生涯規劃 第78期
各行各業：家的靈感師
各行各業：佈置家品 啓發想像
職業潛力圖：寵物照顧的聯想
生涯手記：發掘可能性—緬甸之旅
規劃情報：城大新學年彈性收生 核心科失手仍有望
理大新學年 推活齡營養學碩士課程
傑出學生 冀入政府改變社會
各行各業：佈置家品 啓發想像
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【明報專訊】2018年東歐小國立陶宛，有對情侶花了5小時，於首都IKEA店舖所有的陳設相架換上兩人合照，當時無人發現，完美融入示範單位。在香港，有人比他們更早實現這種心思，他是商品展示設計經理歐奕麟。
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