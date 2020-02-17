教育
常識學堂 第169期

互動專區：四眼妹患近視

【明報專訊】大家有近視嗎？因受爸爸遺傳及後天經常近距離地看書、看電視影響，Christine在二年級開始近視，現在已經達700度了！我與爸爸常被朋友稱做「四眼仔」和「四眼妹」呢！

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