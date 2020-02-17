教育
通通識 第627期

中外人物：蔡英文

【明報專訊】身為華人社會近年首名女性政治領袖，台灣總統蔡英文打破不少人對政治領袖的性別定型。2020年1月台灣總統大選蔡英文成功連任，但無論是在任還是選舉期間，她都飽受坊間對其個人生活的抨擊。

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