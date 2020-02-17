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2020年2月17日星期一
通通識 第627期
時事懶人包：口罩荒
時事點對點：長生津改革 放寬資產上限
時事點對點：港童難寓學習於遊戲
Data解密：長者健康
中外人物：蔡英文
生活看通識：誇誇群
Road to 5**：Life planning
星級例子庫：大氣十條
概念解碼：吸毒
栗子木桶有竅妙
STEAM足迹：栗子桶的科學
新聞解碼：高鈉高脂燒味 少吃多滋味
偵探M.A.D. 好朋友冇義氣？
偵探M.A.D. 粟米片有磁力？
互動專區：四眼妹患近視
Data解密：長者健康
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【明報專訊】．相關議題：長者防疫的困難
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