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智叻中文Smarties' 第424期

創意聊天室：黃袍象徵皇帝

【明報專訊】常言道，父親總是擔當一家之主的角色。近日迪仔與爸爸因為旅行的問題而吵架，我們互不退讓，爸爸認為我不聽話，我又覺得他蠻不講理。一家之主是命中注定的，那麼貴為一國之君的皇帝又是怎樣當上的呢？

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