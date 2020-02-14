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2020年2月14日星期五
語文同樂 第423期
文憑試攻略（卷三）：談思維
文憑試攻略（卷三）：卷三模擬試
文憑試攻略（卷三）：乙部 寫作題80%
文憑試攻略（卷三）：參考答案及題解
參考答案及題解：乙部 寫作題80%
文憑試攻略（卷三）：全文參考示例
卷二練筆．送給應屆考生的一句話：「靡不有初，鮮克有終。」
潮看文史：防（fong4） 疫（jik9）
破讀日常：我在2003年學到什麼？
作戰攻略．卷一應試思維 (17)：——突襲的雙破折號——
周圍「中」：元宵猜燈謎
周圍「中」：逛燈市賞花燈 吃元宵多滋味
周圍「中」：答案
時事中文：你的名字 你的姓氏
時事中文：答案
大人物小小事：親民大明星
講故事：偷時間
創意聊天室：黃袍象徵皇帝
作戰攻略．卷一應試思維 (17)：——突襲的雙破折號——
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【明報專訊】以下為2019 DSE的一條題型（2分，題目略為改動）︰
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文憑試攻略（卷三）：談思維
文憑試攻略（卷三）：卷三模擬試
文憑試攻略（卷三）：乙部 寫作題80%
文憑試攻略（卷三）：參考答案及題解
參考答案及題解：乙部 寫作題80%
文憑試攻略（卷三）：全文參考示例
卷二練筆．送給應屆考生的一句話：「靡不有初，鮮克有終。」
潮看文史：防（fong4） 疫（jik9）
破讀日常：我在2003年學到什麼？
作戰攻略．卷一應試思維 (17)：——突襲的雙破折號——
周圍「中」：元宵猜燈謎
周圍「中」：逛燈市賞花燈 吃元宵多滋味
周圍「中」：答案
時事中文：你的名字 你的姓氏
時事中文：答案
大人物小小事：親民大明星
講故事：偷時間
創意聊天室：黃袍象徵皇帝
文憑試攻略（卷三）：談思維
文憑試攻略（卷三）：卷三模擬試
文憑試攻略（卷三）：乙部 寫作題80%
文憑試攻略（卷三）：參考答案及題解
參考答案及題解：乙部 寫作題80%
文憑試攻略（卷三）：全文參考示例
卷二練筆．送給應屆考生的一句話：「靡不有初，鮮克有終。」
潮看文史：防（fong4） 疫（jik9）
破讀日常：我在2003年學到什麼？
周圍「中」：元宵猜燈謎
周圍「中」：逛燈市賞花燈 吃元宵多滋味
周圍「中」：答案
時事中文：你的名字 你的姓氏
時事中文：答案
大人物小小事：親民大明星
講故事：偷時間
創意聊天室：黃袍象徵皇帝
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