教育
常識天下 第173期

小豬被迫「笨豬跳」 景區被轟虐畜

【明報專訊】重慶涪陵區美心紅酒小鎮景區的「笨豬跳」項目開業，用豬高空彈跳迎接鼠年到來。在1月18日將一頭約100公斤的豬，綁上繩索後，從68米的高台扔下表演「笨豬跳」。

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