教育
常識天下 第173期

環球話題：地道變動物避難所 袋熊意外成英雄

【明報專訊】澳洲山火焚燒多月，估計導致約10億隻動物死亡，在這場災劫中袋熊意外成為「英雄」，皆因牠們挖掘的地道無意間成了其他動物的「避難所」。

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