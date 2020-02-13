教育
常識天下 第173期

新聞有常識：大人物言行與聲譽

【明報專訊】大人物備受注目，他們的言行關係着個人聲譽及形象外，更會對他人帶來影響，也是行事為人的榜樣。以下人物的行為會是你學習的榜樣嗎？

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