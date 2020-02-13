教育
通通識 第626期

文憑試攻略：通識熱門議題 趨勢分析

【明報專訊】2020年中學文憑試（DSE）將於4月初開考，周四《通通識》一連兩期邀請資深通識科教師提供應試錦囊；今期先談熱門議題及出題趨勢分析，助同學補充溫習內容，於考試前最後衝刺！

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