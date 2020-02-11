教育
明路—生涯規劃 第77期

職業潛力圖：主題樂園的聯想

【明報專訊】除了愛玩機動遊戲，不少人喜歡到主題樂園遊玩，是為了感受夢幻且歡樂的氣氛，暫時忘卻煩憂。主題樂園當中，其實包含了不少職位。

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