教育
明路—生涯規劃 第77期

大人ing：巴士迷中途上車 學整車再揸巴士

【明報專訊】有人夢想當消防員，有人想當飛機師、太空人，范子輝（Dennis）則希望當巴士司機，接載不同人安全地前往目的地。要實現夢想絕不容易，Dennis這些年來是如何將自己送往理想之地？

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