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2020年2月11日星期二
明路—生涯規劃 第77期
大人ing：巴士．載夢
大人ing：巴士迷中途上車 學整車再揸巴士
職業潛力圖：主題樂園的聯想
規劃情報：苦練沙石拋鑊 煉成少年廚神
公大護士高級文憑 社署全額資助
手機App平台 化身AI學習後盾
大人ing：巴士迷中途上車 學整車再揸巴士
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【明報專訊】有人夢想當消防員，有人想當飛機師、太空人，范子輝（Dennis）則希望當巴士司機，接載不同人安全地前往目的地。要實現夢想絕不容易，Dennis這些年來是如何將自己送往理想之地？
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大人ing：巴士．載夢
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職業潛力圖：主題樂園的聯想
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