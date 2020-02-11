教育
明路—生涯規劃 第77期

大人ing：巴士．載夢

【明報專訊】巴士可能是大家每天必乘的交通工具，繁忙時間擠滿趕着上課上班或歸心似箭的人。不過對維修技工及兼職車長范子輝（Dennis）來說，巴士卻是載他前往理想之地的「夢想號」。

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