教育
常識學堂 第168期

你吃了什麼：吸油有妙法

【明報專訊】天氣冷時很多人愛吃火鍋，或喝家人煲的湯，但加肉熬成的湯，往往湯面會浮着油脂，感覺很不健康呢！原來用鐵湯匙加冰塊，就能把油「黏」起來！

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