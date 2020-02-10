Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
教育
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
偵查報道
圖片看世界
教育
2020年2月10日星期一
常識學堂 第168期
時事懶人包：冲廁要冚蓋
時事點對點：武漢爆發新型肺炎
時事點對點：長命山火掠澳洲 10億動物葬火海
Data解密：網絡罪行
你識唔識：得票817萬破紀錄 蔡英文連任台灣總統
配對題
選擇題
《明報》通識網：2019/20學年 時事通識問答比賽
Road to 5**：Separation of powers
影視看通識：從《魔雪奇緣2》看迪士尼化
集師廣益：內地網絡小說盛行 產業鏈完善
活用App 做閱讀奇兵
STEAM校園：如何揀好書？
答案
新聞解碼：戴口罩防武漢肺炎
答案
偵探M.A.D. 讚朋友反遭罵
你吃了什麼：吸油有妙法
互動專區：皇帶魚預言地震？
答案
【明報專訊】7
上 / 下一篇新聞
時事懶人包：冲廁要冚蓋
時事點對點：武漢爆發新型肺炎
時事點對點：長命山火掠澳洲 10億動物葬火海
Data解密：網絡罪行
你識唔識：得票817萬破紀錄 蔡英文連任台灣總統
配對題
選擇題
《明報》通識網：2019/20學年 時事通識問答比賽
Road to 5**：Separation of powers
影視看通識：從《魔雪奇緣2》看迪士尼化
集師廣益：內地網絡小說盛行 產業鏈完善
活用App 做閱讀奇兵
STEAM校園：如何揀好書？
答案
新聞解碼：戴口罩防武漢肺炎
答案
偵探M.A.D. 讚朋友反遭罵
你吃了什麼：吸油有妙法
互動專區：皇帶魚預言地震？
時事懶人包：冲廁要冚蓋
時事點對點：武漢爆發新型肺炎
時事點對點：長命山火掠澳洲 10億動物葬火海
Data解密：網絡罪行
你識唔識：得票817萬破紀錄 蔡英文連任台灣總統
配對題
選擇題
《明報》通識網：2019/20學年 時事通識問答比賽
Road to 5**：Separation of powers
影視看通識：從《魔雪奇緣2》看迪士尼化
集師廣益：內地網絡小說盛行 產業鏈完善
活用App 做閱讀奇兵
STEAM校園：如何揀好書？
新聞解碼：戴口罩防武漢肺炎
答案
偵探M.A.D. 讚朋友反遭罵
你吃了什麼：吸油有妙法
互動專區：皇帶魚預言地震？
prev
next
相關新聞
活用App 做閱讀奇兵
STEAM校園：如何揀好書？