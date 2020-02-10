教育
通通識 第625期

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【明報專訊】1．內地某著名景點內的餐廳推出6688元人民幣的年夜飯，有指煮食油煙可能對這個以木結構為主的古建築及無數藏品造成傷害，餐廳後來取消年夜飯活動。該景點是什麼？

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