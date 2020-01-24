教育
通通識 第625期

你識唔識：得票817萬破紀錄 蔡英文連任台灣總統

【明報專訊】2020年是選舉年，美國總統選舉、台灣總統選舉、香港立法會選舉等將在同年舉行，其中台灣總統大選已於1月11日結束，並引來全球關注。以下1月大事，你識唔識？

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