破糖尿飲食「清淡」印象 IVE生自創菜式奪獎

曾因身形自卑 營養師助減磅

其中一名參賽學生、IVE應用營養學高級文憑二年級陳家晞，中學時體重達150磅，影響健康外更令她因身形自卑。及後她向營養師求助，在均衡飲食下減磅。自身經歷令陳家晞立志畢業後成為營養師，幫助相關經歷的人。

去年8月她伙拍同學陳子柔參賽，而子柔母親曾突然暴瘦，反覆求醫不果，最終獲營養師協助改善飲食，使情况好轉，陳子柔亦因此立志成為營養師。

雜菇蒟蒻米打造手撕雞

兩人以一道手撕雞，參加香港食品科技協會與《健康明智》「第9屆健康飲食設計烹飪比賽」，菜式加入蒟蒻米、雜菇等低升糖指數、低熱量、富膳食纖維食材，飽肚之餘又迎合糖尿病人飲食需要。

不少人認為健康菜式味道普遍一般，這道菜則用上香草、迷迭香和檸汁醃肉，增加香味，並以明目的杞子為菜式帶來酸甜味，最終她們憑這道菜贏得「營養健康獎」。

同一課程的學生陳柏錡及何筠靜，則以「三色桂喱雞」在同一比賽奪冠。菜式參考薯仔咖喱雞做法，但以青蘋果、紅蘿蔔等取代升糖指數較高的薯仔，她們煮咖喱時亦不加高脂肪的椰汁，令糖尿病人可品嘗惹味菜式而不損健康。