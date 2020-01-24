職專教育檢討報告 倡供教師顧問服務

18建議 提加強業界伙伴協作

2018年4月成立的推廣職業專才教育專責小組（下稱小組），去年5月發表諮詢文件，昨正式向教育局提交77頁的報告，以「職專教育 創未來」為題，提及要改變公眾視職專教育為較學術升學路徑次等的觀感。小組提出18項建議，聚焦四大範疇，包括加強中學、高等教育推廣職專教育；建立職業進階路徑，以及加強推廣（部分見表）。

在中學部分，小組察覺到職專教育已通過生涯規劃教育、應用學習及其他學習經歷等不同形式納入高中課程，認為政府應以這些現有平台為基礎，加強與業界伙伴協作。

「商校合作」有效 建議非財政表揚伙伴

小組認同中學的「商校合作計劃」行之有效，不過由於計劃伙伴機構按自身資源，義務提供各類活動，政府往往未能指定活動範疇，故難以規劃及提供足夠全面而深入的職專教育活動。小組引述有意見稱，伙伴機構應獲得財政誘因，但小組認為直接撥款支援業界伙伴將有違「商校合作計劃」義務性質；再者，審批活動撥款申請行政成本高昂亦欠效率，建議採非財政方式，表揚業界伙伴的貢獻。

在支援教師上，小組稱，教師對職專教育課程的升學詳情或學生感興趣行業的事業發展階梯往往不太熟悉，但要通過培訓，讓教師全盤掌握各個升學就業機會亦不可行，故建議政府可按需要提供的顧問服務，讓教師在有需要時，通過網上聊天室或電話熱線取得準確的職專教育資訊。教育局長楊潤雄稱會仔細研究報告，積極跟進其建議。