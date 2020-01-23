再19宗教師操守投訴成立 累計32宗 10人收譴責信

33宗「有機會成立」

教育局稱，147宗有關教師專業操守的投訴中，32宗確認成立，比之前公布的13宗，再多19宗；另有33宗有機會成立，仍需跟進（見表）。早前德信中學一名教師稱呼示威者是「曱甴」，又以粗口罵學生，校方月初勒令他停職14天，據知教育局未完成跟進其個案。

楊潤雄：個案將作師訓分享

楊潤雄昨與傳媒茶敘，被問到投訴成立個案的例子，他稱不便透露，但說正整合有關個案，日後由師訓機構與準教師分享；亦考慮在培訓場合向現職老師分享，會配合解說，免被誤解。他稱，不是披露個案情况，而是藉例子向學界說明。

至於有違教師操守的界線，楊潤雄稱，一些咒罵、仇恨說話，大眾對此都有共識不接受。部分被投訴個案涉網上私人帳戶帖文，他認為專業操守不限學校，在日常生活上，社會對教師操守都有期望，「社會是不是接受老師離開課室做什麼都可？只要不讓人捉到便可？社會都有一定想法」。

教育局去年12月稱兩名教師被停職，包括上水天平邨被捕老師及一名涉「使用不當教材」的官中教師。楊潤雄稱，沒有新停職個案，強調不是強制學校暫停被捕教師職務，而是要求他們考慮。

蔡若蓮：大眾意識增 不認同濫投訴

至於被投訴個案數字不斷增加，教育局副局長蔡若蓮認為是大眾意識和敏感度提高，「係咪都投訴先」，且投訴渠道多及方便，她不認同大眾「濫」投訴。她說，教育局會查證每一宗個案，部分個案沒有真實證據或道聽塗說，或不涉教育專業問題，都被裁定不成立。楊潤雄昨日致函教師，稱有個別有損教師專業的事情，教育局有責任慎重處理及糾正，指這是維護師生利益，「希望大家諒解」。