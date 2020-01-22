邵家臻發律師信 促浸大擱聆訊

葉建源：上訴未判決不應聆訊

立法會教育界議員、教協副會長葉建源認為，邵家臻被定罪性質是政治事件，不關乎缺乏誠信、侵害別人等問題；又說邵家臻已表明會上訴，未有判決前，校方沒理由召開紀律聆訊。他又表示即使召開紀律聆訊，也沒必要停止邵家臻教學工作，「一般情况下，只有涉嫌犯了有可能威脅學生安全，或教學工作質素低下等，才會採取停止教學的安排」。

李國麟：邵犯的事與教學何干？

曾任公開大學管理層多年的衛生服務界立法會議員李國麟稱，對事件感到匪夷所思，「邵家臻犯的事與其教學有何關係？」李國麟質疑校方憑何理據暫停邵家臻教務，批評校方無理政治打壓，於校內製造白色恐怖，「是不是在香港的大學教書就要收聲？不講社會爭取公義的問題？乖乖教學科便算？」李促校方交代。

浸大：未宜教學 非解僱或停職

浸大回應稱，由於有關個案正按既定程序處理，浸大社會科學院成立的審核小組認為，相關教職員未宜執行教學工作，但並非被解僱或停職。