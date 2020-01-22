警隊職業博覽招新血 下月舉行 貿發局：未聞公司拒聘大學生

明報記者

今屆展覽有來自超過20個國家或地區、共880間教育機構、升學顧問公司、政府部門等參展，公眾可免費入場。展覽為期4日，貿發局為每日展覽訂下主題職業，例如機電工程日、航空日等，邀請相關行業人士到場，向參觀者講解工作經驗及行業前景（見表）。

除了教育及就業資訊，展覽亦向參觀者提供求職機會。多間公司如中國恆大集團、恒隆地產等，以及西九文化管理局、香港檢測和認證局等公營機構及政府部門，將即場接受求職申請，部分會即場面試，預計提供超過2600個職位空缺。

副總裁周啟良：警隊需招大批人手

過往多個紀律部隊亦會參展招聘，包括警務處。貿發局副總裁周啟良說，警務處今年會繼續參展，據他了解，警方需招聘大批人手，估計招聘規模不比往年小。根據警方數字，去年參展共收到1600份求職申請，為歷年最多。周啟良說，貿發局重視展覽期間的公眾安全，希望參觀者不要騷擾場內其他人，若有人影響大會公共安全，將被要求離開。他又說會加強保安，但暫定不會檢查參觀者隨身物品。

不搜物品 騷擾者會被請離

反修例示威持續，有指公司聘用大學生及年輕人時有不同考量。周啟良說，不同工種都想吸納年輕人，有政府部門如海事處更加新增助理職級，吸引年輕人投身。他不覺得社會事件令機構聘請年輕人時卻步，亦沒聽聞有公司避開不聘請近幾屆大學畢業生。

另外，因應武漢肺炎疫情，貿發局已向參展單位派發有關衛生健康的單張，場內亦會放置口罩及消毒搓手液，供參觀者使用。