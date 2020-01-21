調查：非華語生欠家庭支援 教局沒設特別指引

教師指家長足不出戶難溝通

報告引述有教師反映，曾遇過非華語生出現行為問題，嘗試打電話告訴家長，家長卻不覺得這是問題，難以理解這種放任管教模式。亦有教師稱，非華語家長尤其是母親，對社會認識及知識水平普遍較低，且足不出戶，較難溝通。

95%教師稱中文科程度過深

研究團隊在2018年10至11月到訪9間小學，與9名校長及24名教師訪談；並在2019年2至6月問卷調查121名校長和1230名教師，覆蓋全港逾四成有取錄非華語生的小學。逾95%中文科小學教師亦認為，主流中文課程對非華語生來說程度過深。僅37.8%中文科教師有信心可提升非華語生水平至一般港生。

報告引述有教師反映，由於小學呈分試要求非華語生以一般學生的試卷考核，就算努力教導非華語生，亦難以幫助他們追趕到一般港生的水平，感到灰心。

教育局稱，會參考報告，檢視現行支援措施的實施情况，研究報告提出的多項建議，包括其可行性；又稱2018年和2019年的《施政報告》亦有公布多項新措施，加強支援非華語學生。