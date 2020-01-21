外國視逛超市彈結他「遊戲」 港多不當 研究：港童難寓學習於娛樂

少將活動同視「遊戲」「學習」

東華學院2017年起參與由樂高基金會贊助的跨國研究，共594名來自阿根廷、丹麥、英國、美國和香港的5歲、7歲學童及家長參與，了解其「遊戲觀」。研究團隊要求兒童將36張活動卡，如飲水、手牽手走路、烹飪、與朋友吹泡泡、砌積木等，先分類成「遊戲」或「非遊戲」，之後再一次將36張卡分類成「學習」或「非學習」。研究發現，港童甚少將活動同視為「遊戲」和「學習」，比例是多個地方中最低，反映他們難貫通兩者，難從遊戲中學習。

95%「用電話」當遊戲 丹麥24%

結果顯示，兒童對「使用電話」想法有最大分歧，95%受訪7歲港童稱「使用電話」是遊戲，但僅24.3%丹麥兒童同意。東華學院人文學院（幼兒教育）教授鄭佩華稱，北歐國家着重遊戲，當地學童至七八歲後才要做功課，較多時間戶外玩。她又提醒家長留意手機對幼童的影響，過早用手機不利學童身體發展，亦因單一刺激方式，影響腦思維發展。

研究亦指出，較多外國兒童視煮食、與家人逛超市等日常活動是遊戲，但只有很少港童認同；外國兒童亦認為填顏色、彈結他是遊戲，不過港童視之為學習。

鄭佩華建議家長要了解遊戲及學習非對立，可從小與子女玩互動遊戲，小時玩Peek-a-boo（成人以手遮臉及做不同表情逗幼兒發笑）吸引注意，亦可玩感觀遊戲、播歌、讓子女多觸摸不同質感，亦可多到大自然，引發好奇心。

分享「輸了不放棄」 少友善行為

團隊亦採取一項質性研究，以兒童與布偶「對話」方式，引導兒童分享如何「遊戲」和「學習」，發現港童較少表達「遊戲友善行為」（play behaviour）。鄭佩華稱「遊戲友善行為」意指遊戲時要待人友善、要對人好等，她稱，有港童分享遊戲時要分享「輸了不要放棄」，卻沒有一人說要「to be kind、to be nice」，與外國兒童大不同。