新法驗病蕉 中大生贏國際賽

芸芸水果中偏偏選上香蕉，事緣團隊隊長中大生物化學系的四年級生梁㬢文從新聞得知「香蕉癌症」黃葉病問題，想到可研究如何檢測該病，發現現存研究已不少，他蒐集資料發現另一種病BXW同樣嚴重。此病以水、空氣和接觸傳播，受感染蕉樹會逐漸枯萎，果肉腐爛，但症狀到晚期才出現。BXW無藥可醫，需研發簡單易用、能探測早期染病香蕉的裝置，阻止疾病散播到其他地方，而中國暫未出現此病。

改造大腸桿菌基因 看溶液即知染病

梁㬢文與11名來自理學院、醫學院及工程學院的同學合作，翻查文獻得知引致BXW的細菌會透過化學分子DSF溝通。團隊改造大腸桿菌基因，令其製造針對DSF，猶如「接收器」的蛋白，並在菌內建立出一套信號傳遞系統。當大腸桿菌偵測到DSF，便釋出紅色蛋白，令測試溶液變紅，從而得知香蕉染病。

今次研究關鍵之處，在於團隊以一種合成蛋白作「橋樑」，連接大腸桿菌的「接收器」及菌內製造紅色蛋白的DNA「警報」組件，確保偵測到DSF才會釋出紅色蛋白，大大提高準確度。研究在去年1至10月進行，到最後階段，團隊反覆測試研究成果，成員一入實驗室就耗上全日，不時通宵留在實驗室蒐集測試數據，見隊員時間比見家人還多。

冀用於海關檢疫 16小時知結果

團隊期望將研究成果運用於海關檢疫，關員毋須機器，只要將香蕉樣本加入測試溶液，16小時後就有結果，靠肉眼觀察溶液顏色便知香蕉有否染病，防止病蕉出口令疾病擴散。檢測裝置尚未投產，但預計售價可低至約7元一個。